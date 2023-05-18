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Вывоз старинных монет из Псковской области в Эстонию пресекли таможенники

Вывоз старинных монет с территории Псковской области в Эстонию пресекли таможенники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской таможни

Иностранный гражданин, выезжая из России в Эстонию, не задекларировал и не предъявил сотрудникам таможни нагрудные медали с колодками, наручные часы и старинные монеты. Часть монет выпущена в обращение более 100 лет назад в России и странах Европы, отметили в пресс-службе.

При осмотре багажа с применением технических средств таможенного контроля сотрудники таможенного поста МАПП «Куничина Гора» в рюкзаке мужчины обнаружили пять медалей, трое наручных часов и 11 монет.

Монету с изображением вензеля, увенчанного короной и надписью «1755», медную российскую монету номиналом пять копеек с надписью «1868 г.», монету номиналом три копейки 1900 года выпуска, монеты фашистской Германии, часы различных марок, выпущенные в СССР,  а также медали с изображением В. И. Ленина таможенники изъяли.

«Гражданин посчитал, что вывозимые им предметы не представляют ценности. Все предметы направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — отметили в Псковской таможне.

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