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Общество

После повышения тарифа на услуги псковских бань стоимость помывки для граждан останется прежней

Вопрос об изменении экономически обоснованного тарифа на услуги, оказываемые банями муниципального предприятия Пскова «Банно-прачечный комбинат», обсудили члены комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы. Речь шла о повышении данного тарифа с 307 рублей до 390,5 рубля за одного человека. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.

Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

Как подчеркнула в самом начале своего доклада первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова, предложенные изменения не коснутся населения: для граждан стоимость помывки в городских банях останется прежней.

«Наш банно-прачечный комбинат - это планово-убыточное предприятие, которое несёт социальную нагрузку. Экономически обоснованный тариф необходим исключительно для расчёта бюджетной субсидии для предприятия, для законного возмещения его убытков. Ещё раз отмечу, что после повышения этого тарифа цена помывки для граждан не изменится», - пояснила она.

Также на заседании члены комитета по ЖКХ и благоустройству рассмотрели заключения по итогам контрольных выездов по округу № 5 Натальи Мельниковой, округу № 7 Ольги Федоровой, округу № 2 Алеси Михачевой и округу № 8 Натальи Юрченко.

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