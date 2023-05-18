Какие качества нужны, чтобы работать в команде губернатора, рассказал Михаил Ведерников

13:21, 18 мая 2023, ПАИ

Какие качества нужны, чтобы работать в команде губернатора, рассказал руководитель Псковской области Михаил Ведерников на форуме молодёжных избирательных комиссий. Мероприятие началось сегодня, 18 мая, в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Один из участников встречи с главой региона уточнил, «каким нужно быть, чтобы взяли в команду губернатора».

«Настойчивым и терпеливым. У нас есть проект с ПсковГУ, студенты проходят практику в правительстве. Десять человек пришло, если пять останется через месяц — уже хорошо. Работа в команде - огромная ответственность, нужно решать сразу много вопросов, сталкиваться с многими вызовами», - отметил Михаил Ведерников.

На вопрос, как стать губернатором, Михаил Ведерников среагировал: «Боже вас упаси!»

«Не важно, кем ты будешь: губернатором, руководителем какого-то проекта. Главное, чтобы ты занимался тем делом, которое тебе нравится, чтобы ты делал это лучше остальных, и тогда это будет не работа, а часть твоей жизни. Сложная, напряженная, но абсолютно точно интересная, которая будет приносить тебе удовольствие, а людям – пользу», - добавил глава региона.