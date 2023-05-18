Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Скончался детский хирург Великолукской межрайонной больницы

Скончался детский хирург Великолукской межрайонной больницы Геннадий Баранов. Об этом сообщается в группе больницы в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница» в соцсети «ВКонтакте» На фото: Геннадий Баранов с супругой

Геннадий Баранов ушёл из жизни 17 мая в возрасте 63 лет. 

Свой трудовой путь в системе здравоохранения Геннадий Баранов начал в 1980 году в должности фельдшера скорой помощи Великолукской центральной городской больницы после окончания фельдшерского отделения Великолукского медицинского училища. В 1980 году поступил в Ленинградский педиатрический медицинский институт (СП ГПМУ). В 1987 году окончил интернатуру по детской хирургии, а уже в 1993 году прошёл ординатуру по специализации детской урологии-андрологии.

С 1993 года работал в детском хирургическом отделении Великолукской межрайонной больницы, с 1 января 2006 года в должности заведующего отделением детской хирургии. Трудовой стаж составил 38 лет. За время работы был отмечен почётной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации, памятной медалью «Великие Луки – город воинской славы».

Коллеги отмечают, что это невосполнимая потеря. Мужчину всегда знали как исполнительного и надежного сотрудника, верного друга. Он пользовался огромным авторитетом среди коллег и родителей маленьких пациентов, обладал целеустремленностью и неиссякаемым трудолюбием, говорится в сообщении.

«Коллектив ГБУЗ ПО «Великолукская межрайонная больница» скорбит о потере Геннадия Баранова и выражает глубокие искренние соболезнования жене Екатерине Барановой и сыну. В нашей памяти он навсегда останется истинным профессионалом своего дела, неравнодушным, искренним и отзывчивым человеком», — подчеркнули сотрудники больницы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 мая 2023

О заморозках ночью 20 мая предупреждают псковичей
18 мая 2023

Вывоз старинных монет из Псковской области в Эстонию пресекли таможенники
18 мая 2023

Скончался детский хирург Великолукской межрайонной больницы
18 мая 2023

После повышения тарифа на услуги псковских бань стоимость помывки для граждан останется прежней
18 мая 2023

Михаил Ведерников: Избирательная система в России – одна из самых эффективных

18 мая 2023

Ночь музеев в Изборске обсуждают в медиацентре ПАИ
18 мая 2023

В аэропорту Пскова ликвидировали условных террористов
18 мая 2023

Игорь Сопов поприветствовал участников Форума молодёжных избирательных комиссий

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...