Скончался детский хирург Великолукской межрайонной больницы

13:20, 18 мая 2023, ПАИ

Скончался детский хирург Великолукской межрайонной больницы Геннадий Баранов. Об этом сообщается в группе больницы в соцсети «ВКонтакте».

Геннадий Баранов ушёл из жизни 17 мая в возрасте 63 лет.

Свой трудовой путь в системе здравоохранения Геннадий Баранов начал в 1980 году в должности фельдшера скорой помощи Великолукской центральной городской больницы после окончания фельдшерского отделения Великолукского медицинского училища. В 1980 году поступил в Ленинградский педиатрический медицинский институт (СП ГПМУ). В 1987 году окончил интернатуру по детской хирургии, а уже в 1993 году прошёл ординатуру по специализации детской урологии-андрологии.

С 1993 года работал в детском хирургическом отделении Великолукской межрайонной больницы, с 1 января 2006 года в должности заведующего отделением детской хирургии. Трудовой стаж составил 38 лет. За время работы был отмечен почётной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации, памятной медалью «Великие Луки – город воинской славы».

Коллеги отмечают, что это невосполнимая потеря. Мужчину всегда знали как исполнительного и надежного сотрудника, верного друга. Он пользовался огромным авторитетом среди коллег и родителей маленьких пациентов, обладал целеустремленностью и неиссякаемым трудолюбием, говорится в сообщении.

«Коллектив ГБУЗ ПО «Великолукская межрайонная больница» скорбит о потере Геннадия Баранова и выражает глубокие искренние соболезнования жене Екатерине Барановой и сыну. В нашей памяти он навсегда останется истинным профессионалом своего дела, неравнодушным, искренним и отзывчивым человеком», — подчеркнули сотрудники больницы.