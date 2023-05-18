Более 2 млн рублей перевели мошенникам жители Псковской области

14:40, 18 мая 2023, ПАИ

Более двух миллионов рублей перевели мошенникам жители Пскова, Великих Лук и Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, жителям региона звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. И под предлогами предотвращения попыток несанкционированного оформления на граждан кредитов, а также получения хорошего заработка за счет инвестиций они завладели деньгами собеседников на общую сумму более двух миллионов рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.