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Происшествия

Семь суток ареста получил житель Острова за хулиганство у гостиницы

За правонарушение в общественном месте осужден житель города Острова. Инцидент произошел в 22:30 16 мая. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

«Молодой человек, находясь на прилегающей территории гостиницы «Остров-Парк», пренебрегая нормами морали и общественной нравственности, громко выражался в адрес посторонних граждан и администратора гостиницы грубой нецензурной бранью, повредил при этом имущество гостиницы: мусорный бак, металлическую калитку, чем нарушил общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу», - говорится в сообщении.

Острович полностью признал свою вину. Свое агрессивное поведение мужчина объяснил алкогольным опьянением.

Администратор гостиницы рассказала, что увидела незнакомца, который громко выражался грубой нецензурной бранью, вызывающе размахивал руками, затем пнул ногой и перевернул мусорный бак, ударил несколько раз и перевернул скамейку, снял с петель металлическую решетку.

Эти действия суд квалифицировал как мелкое хулиганство. Жителю Острова предъявили обвинение по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. С учетом признания вины, а также того, что молодой человек повторно совершил подобное правонарушение, суд признал его виновным и назначил наказание в виде административного ареста сроком на семь суток. 

Постановление суда в законную силу пока не вступило.

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