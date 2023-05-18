Об уникальном межмузейном проекте «Изборский хоровод» рассказала Наталия Дубровская

16:55, 18 мая 2023, ПАИ

Чем уникальна выставка «Изборский хоровод», рассказала директор Государственного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Наталия Дубровская отметила, что «Изборский хоровод» - межмузейный выставочный проект. Эта экспозиция традиционного народного костюма XIX - начала XX века Новгородской, Смоленской, Костромской, Псковской областей, Республики Карелии и других территорий России начнёт работу в Изборске 12 июня.

«Народные костюмы всегда привлекательны. А у нас есть возможность показать костюмы музеев, с которыми мы дружим. Так, мы взаимодействуем с музеем в Кижах например, у нас с ними прекрасные отношения», - сказала директор музея-заповедника «Изборск».

По её словам, такие выставки стали возможными благодаря открытию несколько лет назад зала в 700 квадратных метров.

«Удивительный музейный зал, у нас теперь есть возможность принимать выставки из лучших музеев страны», - подчеркнула Наталия Дубровская.

Так, она привела в пример выставку Санкт-Петербургской академии художеств. Выставку посетило порядка 2 600 человек. Потом - «Непобедимая красота», сейчас - «Корсунская легенда». Выставочный график расписан далеко вперёд, отметила Наталия Дубровская.