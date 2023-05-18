В России полицейским предоставят право сбивать любые беспилотники

15:51, 18 мая 2023, ПАИ

Законопроект, который позволит силовым структурам пресекать движение не только воздушных, но и наземных и водных беспилотников приняла Госдума в первом чтении сегодня, 18 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Документ наделяет МВД, ФСБ, Росгвардию, ФСО, СВР, ФСИН и ГУСП правом пресекать движение беспилотников в воздухе, в воде и на земле. Как уточняется в пояснительных материалах, пресечение движения будет производиться в том числе посредством уничтожения или повреждения беспилотников, а также подавления или преобразования сигналов дистанционного управления ими.

Законопроект внесла на рассмотрение палаты группа депутатов во главе с председателями комитетов Госдумы по информполитике Александром Хинштейном и по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Ранее сообщалось, что в Псковской области с 5 мая запретили запуск гражданских дронов.