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Общество

20% вопросов, поднятых во время депутатских выездов, уже решены – Юрий Бурлин

Итоги контрольных выездов на городские округа депутатов Натальи Юрченко, Натальи Мельниковой, Ольги Фёдоровой и Алеси Михачевой подводили сегодня,18 мая, на заседании комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы, передаёт корреспондент ПАИ. 

Фото: ПАИ. На фото Юрий Бурлин

«Все эти выезды проходили совсем недавно, - сообщил председатель профильного комитета Юрий Бурлин, - часть вопросов, с которыми обращаются жители, такие как уборка, покос, решаются достаточно быстро. Есть одна проблема, характерная для многих округов — вывоз крупногабаритного мусора. Люди жалуются, что он не убирается, площадки завалены именно крупногабаритным мусором, таким как использованные шины, а вовсе не бытовым. Сейчас администрация Пскова прорабатывает вопрос о строительстве площадки для таких отходов. Так что вскоре будет принято концептуальное решение».

Руководитель комитета также отметил, что 20 % вопросов, которые поднимают жители, решаются на месте, во время выездов, а 80 % - «мы понимаем, как решить в ближайшей перспективе». Например, уже виден положительный результат в спорных вопросах по землям Минобороны (территория лагеря Шталаг), где оставалось много не размежеванных участков и по собственникам сетей ЖКХ.

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