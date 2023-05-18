Псковские курсанты стали призёрами международного фестиваля

16:45, 18 мая 2023, ПАИ

Псковские курсанты стали призёрами фестиваля «Псковское вече». Спортивные состязания между участниками XVI Международного научно-спортивно-творческого фестиваля

курсантов и студентов проходило в Псковском филиале университета ФСИН России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе филиала.

На загородной учебной базе образовательного учреждения участники соревновались в служебно-прикладной эстафете, стрельбе из пневматического пистолета и определяли сильнейших в футболе, волейболе и перетягивании каната.

По итогам эстафеты, которая включала в себя соревнования в беге, переносе раненого, использовании спецсредств, метании гранаты на точность, а также в неполной разборке-

сборке автомата Калашникова, победу одержали псковские курсанты. Серебряным призёром соревнований стал Санкт-Петербургский университет

Федеральной службы исполнения наказаний, бронзу взяла команда Владимирского юридического института ФСИН России.

В групповом зачёте в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета первыми стали курсанты Санкт-Петербургского университета Федеральной службы исполнения наказаний, вторыми – обучающиеся Владимирского юридического института ФСИН России, курсанты Псковского филиала университета заняли третье место.

По итогам футбольного матча и в соревнованиях по перетягиванию каната победили псковские курсанты, в игре волейбол лучшими стали участники из Владимира.