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Общество

Международный фестиваль-конкурс пройдёт в Пскове 19 мая

Международный фестиваль-конкурс «Арт-панорама Россия – Беларусь Псков 2023» пройдёт в Доме офицеров в Пскове, 19 мая. Ранее фестиваль с успехом прошёл в Витебске, Гродно, Смоленске и Москве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Свои таланты в рамках конкурса продемонстрируют участники от шести лет в восьми номинациях: вокал, хореография, театральное творчество, театры моды, инструментальное творчество, художественное творчество и декоративно-прикладное искусство. Завершится мероприятие гала-концертом и церемонией награждения.

Жюри конкурса возглавляет народная артистка России, профессор кафедры культуры и искусства Московского гуманитарного университета Людмила Сафонова. Сопредседатель жюри – директор Дирекции международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Глеб Лапицкий.

Организаторами мероприятия выступают оргкомитет Международного творческого проекта ART-PANORAMA и Туристско-информационный центр «Илва».

Фестивали-конкурсы международного проекта «Арт-панорама Россия - Беларусь» проводятся при поддержке постоянного комитета Союзного государства, постоянной комиссии палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке, посольства Республики Беларусь в Москве и дирекции международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Псков поддерживает и развивает международные связи с соседней Белоруссией. Город Витебск и Октябрьский район Минской области являются партнёрами Пскова.

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