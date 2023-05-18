Великолучан приглашают пройти диспансеризацию в передвижном ФАПе

17:39, 18 мая 2023, ПАИ

Великолучане, которые прикреплены к Великолукской межрайонной больнице, могут пройти диспансеризацию в передвижном ФАПе на площади Ленина 20 мая с 10:00 до 14:00. Об этом сообщается в группе больницы в соцсети «ВКонтакте».

«Передвижные комплексы оснащены современной медицинской техникой, которая не уступает оборудованию поликлиник. Великолучане могут пройти флюорографию и маммографию на новых аппаратах, которые выдают точные данные», — отметили в медучреждении.

Помимо этого будет выездной кабинет гинеколога, где женщины смогут пройти плановый осмотр.

Следующий выезд запланирован на 27 мая.