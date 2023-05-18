62,5% псковских безработных составляют мужчины

17:18, 18 мая 2023, ПАИ

В среднем в прошлом году в Псковской области насчитывалось 12,4 тысячи безработных. Причём 62,5 % псковских безработных составляют мужчины, сообщили ПАИ в Псковстате. Это те граждане, которые находились в поиске работы и были готовы к ней приступить.

Уровень безработицы в среднем за 2022 год составил 4 % (за 2021 год – 4,7 %). Данные выборочных обследований показали, что больше безработных граждан в городской местности - 72,4 %. Средний возраст безработных в 2022 году составлял 38,5 года (в 2021 году – 40 лет). В общем числе безработных более половины составляли молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет (51 %).

Высшее образование имели 16,4 % безработных граждан, среднее профессиональное - 41,2 %.

Средняя продолжительность поиска работы в 2022 году, как и в 2021 году, превышала шесть месяцев. Мужчины в среднем тратили на поиск работы 7,2 месяца, женщины - до 6 месяцев. По данным обследования рабочей силы, жители Псковской области чаще всего искали работу самостоятельно (86,2 %).