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Культура

«Изборскую палату» вновь открыли для посещения

Экспозиция «Изборская палата русской словесности и православной веры» вновь доступна для посещения. Об этом ПАИ сообщили в Изборском музее-заповеднике.

Фото Изборского музея-заповедника

В «Изборской палате» размещены работы реалистической живописи «сурового стиля» народного художника Петра Оссовского.

Художественное и цветовое решение представленных в «Изборской палате» работ основано на древней псковской живописи. Изображения на росписях сопровождается литературными текстами, толкующими их. Эти тексты по просьбе Петра Оссовского написал лауреат пушкинской премии Валентин Курбатов.

Экспозиция работает ежедневно с 10:00 до 18:00. Вход бесплатный.

Подробнее о проекте росписи можно почитать на сайте музея.

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