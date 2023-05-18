«Выбегали босиком»: великолучане оказались в эпицентре спецоперации в Киргизии

18:01, 18 мая 2023, ПАИ

Группа иностранных туристов в Киргизии, в том числе жители России, среди которых были великолучане, YouTube-блогеры с канала «Существует способ» Михаил Захаров и Елена Гаврилова, лишилась документов и имущества в результате пожара в доме, где местный спецназ проводил операцию. Об этом Елена Гаврилова рассказала в беседе с корреспондентом ПАИ.

Молодые люди остановились в одном из частных домов в селе Дмитриевка Чуйской области Киргизии. В этом же доме, как выяснилось позже, арендовал помещение участник вооружённой группировки.

«Когда всё случилось, мы находились в доме. Мы проснулись от выстрелов за стенкой, хлопков и битого стекла. Буквально через десять секунд все начали кричать: «Пригнитесь, быстро на улицу». Я в этот момент хотела посмотреть время, схватила телефон, мы вообще подумали, что это какая-то суматоха у соседей, думали, что они ругаются или дерутся», — поделилась великолучанка.

Дальше, по её словам, после эвакуации, выбежав на улицу, туристы встретили двух военных в форме с автоматами. Военные вывели их к местному сельсовету. «Там нас начали спрашивать, кто мы такие, что мы здесь делаем. Через пару минут нас перевели в более безопасное место — на участок к соседу за забор. Просто сказали: «Ждите», — а позже переводили всё дальше и дальше до полностью безопасного места, где впоследствии перекрыли дорогу», — продолжила Елена Гаврилова.

Блогер рассказала, что вместе с Михаилом Захаровым они путешествуют с 12 сентября и приехали в Киргизию на своей машине. «Мы заселились в дом путешественного объединения «Академия вольных путешествий». Они по всему миру создают такие дома, любой путешественник может туда приехать, заранее договорившись, связавшись с тем, кто отвечает за этот дом, и жить там, чтобы не платить большие деньги за хостел, гостевые дома и прочее», — уточнила великолучанка.

Она добавила, что в доме в момент происшествия находилось более десяти человек. «Мы все путешественники, причём этот дом смежный, он был разделён на две половины. С человеком, который жил напротив нас, мы лично не были знакомы и с ним не общались», — отметила Елена Гаврилова.

По её словам, второй день подряд пострадавшие туристы дают показания в РОВД города Канта. «К нам приезжал представитель консульства России в Киргизии. Он с нами пообщался, сказал, что собирает всю оперативную информацию. Мы потеряли все документы, все ценные вещи, всю технику, которая находилась в доме», — заявила путешественница.

Сейчас россиянам должны предоставить справку о возможности возвращения на родину. «В течение нескольких дней они [сотрудники МИД. — Прим. ред.] пообещали нам подготовить справку. Они написали ноту в Министерство иностранных дел Киргизии, потому что, как нам объяснили, по их законодательству, если случается спецоперация либо террористический акт и иные такие действия, то ответственность за компенсацию и помощь лежит на правительстве. Сотрудники подготовили ноту в кабинет министров для возможности какой-то компенсации», — рассказала Елена Гаврилова.

Сейчас туристы находятся в местном общежитии, места в котором выделил мэр Канта. «Нам обеспечивают питание, а также местные волонтёры городов Канта и Бишкека помогают чем могут: привезли одежду, чтобы мы смогли одеться и обуться, потому что выбегали босиком, кто в чём спал», — продолжила собеседница ПАИ.

По её словам, местные власти пообещали «как можно скорее» подготовить документы. «Они сказали, что заграничный паспорт сделать в посольстве могут, но это будет очень долго, от трёх месяцев. <…> Нам объяснили, что быстрее всего будет вернуться по справке на родину и уже там делать документы», — заключила Елена Гаврилова.

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Отметим, что, по сообщению ТАСС, в селе Дмитриевка бойцы спецназа и МВД Киргизии провели операцию по нейтрализации вооружённой преступной группы, которая причастна к нападению в Ошской области. Во время штурма один из участников банды, принимавший участие в боевых действиях на территории Сирии в составе террористов, был ликвидирован. В перестрелке ранения получили двое спецназовцев.