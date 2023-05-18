Псковские самбисты привезли медали с соревнований в Петербурге

18:12, 18 мая 2023, ПАИ

Псковские спортсмены успешно выступили в Санкт-Петербурге на турнире по самбо «Наука побеждать», посвящённом Дню Великой Победы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Под руководством тренера Елены Ивановны в соревнованиях приняли участие семеро псковичей.



Победителем стал Арсений Лукин 2014 года рождения в весовой категории 26 килограммов. Вторые места завоевали Кирилл Галиновский 2011 года рождения в весовой категории 34 килограмма и Мирон Кочмарик 2011 года рождения в весовой категории 50 килограммов. Бронзовые медали получили Иван Бобрышев 2013 года рождения в весовой категории 38 килограммов и Давид Жуков 2011 года рождения в весовой категории 42 килограмма.