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Спорт

Псковские самбисты привезли медали с соревнований в Петербурге

Псковские спортсмены успешно выступили в Санкт-Петербурге на турнире по самбо «Наука побеждать», посвящённом Дню Великой Победы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Фото здесь и далее: администрация Пскова

 Под руководством тренера Елены Ивановны в соревнованиях приняли участие семеро псковичей.  

 
Победителем стал Арсений Лукин 2014 года рождения в весовой категории 26 килограммов. Вторые места завоевали Кирилл Галиновский 2011 года рождения в весовой категории 34 килограмма и Мирон Кочмарик 2011 года рождения в весовой категории 50 килограммов. Бронзовые медали получили Иван Бобрышев 2013 года рождения в весовой категории 38 килограммов и Давид Жуков 2011 года рождения в весовой категории 42 килограмма. 

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