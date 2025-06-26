Ралли «900 озёр» стартует в Псковской области 12 июля
Седьмой этап Кубка России по ралли «900 озёр» пройдёт на территории Псковской области 12 июля, сообщили ПАИ организаторы соревнований.
Общий километраж гонки – 228 километров, а боевая дистанция ралли – 80 километров. В четверг, 10 июля, пройдут официальные тесты. На следующий день состоится ознакомление и откроется парк сервиса. 12 июля – старт первого спецучастка ралли. Он запланирован на 10:00 в Опочецком районе.
Экипажи разыграют медали соревнований в зачётах «Абсолютный», 4000Н, 2000Н, 1600Н и 1400Н.
Организаторы принимают заявки на участие до 4 июля.
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