Ралли «900 озёр» стартует в Псковской области 12 июля

15:11, 26 июня 2025, ПАИ

Седьмой этап Кубка России по ралли «900 озёр» пройдёт на территории Псковской области 12 июля, сообщили ПАИ организаторы соревнований.

Общий километраж гонки – 228 километров, а боевая дистанция ралли – 80 километров. В четверг, 10 июля, пройдут официальные тесты. На следующий день состоится ознакомление и откроется парк сервиса. 12 июля – старт первого спецучастка ралли. Он запланирован на 10:00 в Опочецком районе.

Экипажи разыграют медали соревнований в зачётах «Абсолютный», 4000Н, 2000Н, 1600Н и 1400Н.

Организаторы принимают заявки на участие до 4 июля.

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