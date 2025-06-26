Боксёры Псковской области участвуют в первенстве России

12:47, 26 июня 2025, ПАИ

Боксёры Псковской области участвуют в первенстве России среди юношей и девушек 13-14 лет, которое проходит в Сыктывкаре. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации бокса.

Всего в состязаниях участвуют 285 юношей и 193 девушки.

Псковскую область представляют Иван Кондратьев, Павел Копов и Евгений Бунделев. Сопровождают спортсменов тренеры Евгений Жданов и Юрий Фёдоров.

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