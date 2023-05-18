Какие соли и хлориды остаются в сухом остатке в псковской воде, рассказали эксперты

18:12, 18 мая 2023, ПАИ

Если полностью выпарить некоторое количество воды, на дне чашки обязательно останутся соли и другие вещества, которые были в ней растворены. Общее содержание растворённых в воде веществ и называют сухим остатком. Основная доля сухого остатка приходится на соли жёсткости, хлориды и сульфаты. Об этом сообщает группа «ГБУ «Псковская облветлаборатория» в VK.

Остальные примеси содержатся в меньших концентрациях, но также оказывают влияние на свойства воды.

Установленный норматив для воды централизованного водоснабжения составляет не более 1 000 мг на 1 л воды, для воды нецентрализованного водоснабжения — не более 1 500 мг на 1 л воды. Повышенное содержание сухого остатка в воде портит её вкусовые качества, придаёт горький, солёный вкус, не утоляет жажду, нарушает водно-солевой баланс организма, работу пищеварительной, сердечно-сосудистой систем. Такая вода при использовании в быту может привести к образованию пятен на белье при стирке, накипи на нагревательных элементах бытовых приборов.

Согласно данным, полученным в ГБУ «Псковская облветлаборатория», величина сухого остатка вод Псковской области, как правило, лежит в пределах от 100 до 500 мг на 1 л воды, однако в единичных случаях встречаются превышения данного показателя до 3 000 – 4 000 мг на 1 л воды.

Всего в течение 2022 года лабораторией было проведено 66 исследований на сухой остаток, получено два положительных результата, что составляет 3 %.

