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Какие соли и хлориды остаются в сухом остатке в псковской воде, рассказали эксперты

Фото из группы «ГБУ «Псковская облветлаборатория» в соцсети «ВКонтакте»

Если полностью выпарить некоторое количество воды, на дне чашки обязательно останутся соли и другие вещества, которые были в ней растворены. Общее содержание растворённых в воде веществ и называют сухим остатком. Основная доля сухого остатка приходится на соли жёсткости, хлориды и сульфаты. Об этом сообщает группа «ГБУ «Псковская облветлаборатория» в VK.

Остальные примеси содержатся в меньших концентрациях, но также оказывают влияние на свойства воды.

Установленный норматив для воды централизованного водоснабжения составляет не более 1 000 мг на 1 л воды, для воды нецентрализованного водоснабжения — не более 1 500 мг на 1 л воды. Повышенное содержание сухого остатка в воде портит её вкусовые качества, придаёт горький, солёный вкус, не утоляет жажду, нарушает водно-солевой баланс организма, работу пищеварительной, сердечно-сосудистой систем. Такая вода при использовании в быту может привести к образованию пятен на белье при стирке, накипи на нагревательных элементах бытовых приборов.

Согласно данным, полученным в ГБУ «Псковская облветлаборатория», величина сухого остатка вод Псковской области, как правило, лежит в пределах от 100 до 500 мг на 1 л воды, однако в единичных случаях встречаются превышения данного показателя до 3 000 – 4 000 мг на 1 л воды.
Всего в течение 2022 года лабораторией было проведено 66 исследований на сухой остаток, получено два положительных результата, что составляет 3 %.
 

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