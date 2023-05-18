Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Красноярском крае
Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Камарчага — Балай в Красноярском крае, пострадавших нет, возможны задержки пассажирских поездов. Об этом в своём Telegram-канале сообщила пресс-служба Красноярской железной дороги.
По данным Красноярской железной дороги, для устранения последствий к месту направлены восстановительные поезда со станций Красноярск и Саянская.
«Причины происшествия выясняет специальная комиссия Красноярской железной дороги», — уточнили в пресс-службе.
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