Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Красноярском крае

18:54, 18 мая 2023, ПАИ

Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Камарчага — Балай в Красноярском крае, пострадавших нет, возможны задержки пассажирских поездов. Об этом в своём Telegram-канале сообщила пресс-служба Красноярской железной дороги.

По данным Красноярской железной дороги, для устранения последствий к месту направлены восстановительные поезда со станций Красноярск и Саянская.

«Причины происшествия выясняет специальная комиссия Красноярской железной дороги», — уточнили в пресс-службе.