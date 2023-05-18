Коллектив осуждённых ИК-6 стал победителем всероссийского конкурса солдатской песни

19:13, 18 мая 2023, ПАИ

Коллектив осуждённых ИК-6 стал победителем Всероссийского конкурса солдатской песни «Медаль Сталинграда», сообщили ПАИ в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В творческом состязании принимали участие сборные из разных регионов России. Конкурс прошёл по инициативе УФСИН России по Волгоградской области в рамках выполнения указа президента РФ «О праздновании 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве». Среди осуждённых мужчин – авторов солдатской песни не нашлось равных коллективу ИК-6 УФСИН России по Псковской области (пос. Сосновый Бор, Себежский район).

В команде псковских талантов, отбывающих наказание в ИК-6, обязанности распределены чётко: Александр Хрестин — автор стихов, красиво и трогательно которые исполнил Даниил Ревельский. Видеомонтаж музыкального клипа принадлежит Ивану Макарову. Подготовка конкурсной композиции проходила под руководством заместителя начальника ИК-6 Михаила Добронравова и начальника отдела по воспитательной работе с осуждёнными Алексея Иванова и в результате принесла нашему региону уверенную победу.

Отметим, это не первый случай лидерства осуждённых ИК-6 во всероссийских конкурсах. Так, по итогам 2022 года коллектив занял первое место в известном на всю страну конкурсе «Калина красная», а два года подряд вокалист Даниил Ревельский выигрывал Дельфийский чемпионат среди лиц, отбывающих наказание.

«Наша задача — не просто привлечение осуждённых к участию в творческих мероприятиях, но и сохранение и недопущение искажения фактов исторической памяти, уважение к подвигу наших предков, формирование патриотического сознания», — подчеркнул заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Игорь Кучмук.

Победителей поздравил и поблагодарил за активное участие начальник учреждения Сергей Орлов. Он вручил осуждённым грамоты и отметил, что поощрения будут занесены в их личные дела.