Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Коллектив осуждённых ИК-6 стал победителем всероссийского конкурса солдатской песни

Коллектив осуждённых ИК-6 стал победителем Всероссийского конкурса солдатской песни «Медаль Сталинграда», сообщили ПАИ в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото пресс-службы УФСИН

В творческом состязании принимали участие сборные из разных регионов России. Конкурс прошёл по инициативе УФСИН России по Волгоградской области в рамках выполнения указа президента РФ «О праздновании 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве». Среди осуждённых мужчин – авторов солдатской песни не нашлось равных коллективу ИК-6 УФСИН России по Псковской области (пос. Сосновый Бор, Себежский район).

В команде псковских талантов, отбывающих наказание в ИК-6, обязанности распределены чётко: Александр Хрестин — автор стихов, красиво и трогательно которые исполнил Даниил Ревельский. Видеомонтаж музыкального клипа принадлежит Ивану Макарову. Подготовка конкурсной композиции проходила под руководством заместителя начальника ИК-6 Михаила Добронравова и начальника отдела по воспитательной работе с осуждёнными Алексея Иванова и в результате принесла нашему региону уверенную победу.

Отметим, это не первый случай лидерства осуждённых ИК-6 во всероссийских конкурсах. Так, по итогам 2022 года коллектив занял первое место в известном на всю страну конкурсе «Калина красная», а два года подряд вокалист Даниил Ревельский выигрывал Дельфийский чемпионат среди лиц, отбывающих наказание.

«Наша задача — не просто привлечение осуждённых к участию в творческих мероприятиях, но и сохранение и недопущение искажения фактов исторической памяти, уважение к подвигу наших предков, формирование патриотического сознания», — подчеркнул заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Игорь Кучмук.

Победителей поздравил и поблагодарил за активное участие начальник учреждения Сергей Орлов. Он вручил осуждённым грамоты и отметил, что поощрения будут занесены в их личные дела.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 мая 2023

Островский клуб единомышленников посетил мужской монастырь

18 мая 2023

Коллектив осуждённых ИК-6 стал победителем всероссийского конкурса солдатской песни

18 мая 2023

Какие соли и хлориды остаются в сухом остатке в псковской воде, рассказали эксперты

18 мая 2023

«Лежачий полицейский» планируют установить на опасном участке дороги в Опочке
18 мая 2023

Более 25 услуг доступно в Изборском музее держателям «Пушкинской карты»
18 мая 2023

До +22 градусов ожидается в Псковской области 19 мая
18 мая 2023

Псковские курсанты стали призёрами международного фестиваля
18 мая 2023

Троицкий мост откроют для движения автобусов с 19 мая

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...