Международная конференция «Москва – третий Рим» состоится в Пскове

20:10, 18 мая 2023, ПАИ

Псковский государственный университет стал одним из организаторов IX Международной научной конференции «Москва — третий Рим», сообщает ПАИ пресс-служба университета.

Встречи учёных пройдут 28–31 мая в городе Пскове и Спасо-Елеазаровском монастыре. Целью конференции является объединение специалистов, работающих над проблемами отечественной истории – политическими и социальными аспектами прошлого, его духовной составляющей и материальными проявлениями в искусстве и археологии.

Организаторами конференции также выступают Псковская епархия, Центр палеоэтнологических исследований, Псковский музей-заповедник.

В рамках конференции планируется продолжить обсуждение вопросов об истоках российской государственности и её конкретно-исторических формах на разных этапах развития, о древних и средневековых державах предшествующих эпох, о понятии translatio imperii, выраженном, в частности, в политеме «Москва – третий Рим».

Для регистрации в качестве слушателя необходимо до 25 мая заполнить форму на официальном сайте конференции.