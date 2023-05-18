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Общество

Аллею общественников высадят у Молодёжного центра Пскова

21 мая на поляне у Псковского городского молодёжного центра состоится посадка деревьев для аллеи общественников, сообщает пресс-служба молодежного центра. Организатором является АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Будет высажено шесть молодых деревьев, чтобы возместить понесённый урон городу и его природе во время проведения X форума «Содействие». Все желающие в 13:00 (ул. М. Горького, 15) смогут присоединиться к созданию аллеи – с собой необходимо взять удобную одежду. Также на мероприятии организаторы обещают домашнюю атмосферу и вкусный чай с пирогами.

Мероприятие проходит при содействии и поддержке МБУ «Псковский городской молодёжный центр», ПООО «Чудской проект», платформы питания «Миша», проекта «Зелёная область» и Управления городского хозяйства Администрации Пскова.

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