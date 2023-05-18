Островские мастерицы изготавливают лоскутные сумки

22:04, 18 мая 2023, ПАИ

Участники любительского объединения «Лоскутный дизайн» готовятся к лету, сообщает газета «Островские вести».

В течение года участники объединения из лоскутков ткани отслуживших свой срок вещей делали поделки, подарки к праздникам, игрушки для детей и внуков, стильные вещи для интерьера, даже шили шляпки для летнего сезона. Даже в разгар весенних посадок на приусадебных участках и дачах находят время для шитья.

«Мы нашли удачное применение старым и сломанным зонтикам. Летний сезон обещает быть солнечным, а значит, и урожайным. Нужны будут вместительные сумки. Вот их-то мы и пошили, дав вторую жизнь отслужившим вещам, которые ещё послужат в хозяйстве. Сумки получились стильные», — говорит руководитель объединения Марина Степанова.