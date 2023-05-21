Пожарные ликвидируют возгорание крыши жилого дома в Порхове
Пожарные ликвидируют возгорание крыши жилого дома на проспекте Ленина в Порхове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка».
По предварительным данным, возгорание началось с веранды и перекинулось на крышу дома. Пострадавших нет.
Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники газовой службы и электрики.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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