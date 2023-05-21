Пожарные ликвидируют возгорание крыши жилого дома в Порхове

20:53, 20 мая 2023, ПАИ

Пожарные ликвидируют возгорание крыши жилого дома на проспекте Ленина в Порхове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка».

По предварительным данным, возгорание началось с веранды и перекинулось на крышу дома. Пострадавших нет.

Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники газовой службы и электрики.

Обстоятельства произошедшего выясняются.