Организаторы и участники «Робо-2023» в ПсковГУ поделились своими впечатлениями

21:34, 20 мая 2023, ПАИ

Юные робототехники со всей России, а также из Республики Беларусь принимают участие в фестивале инженерно-технического творчества «Робо-2023», который проходит в Псковском государственном университете. Сотрудники ПсковГУ поговорили с участниками, организаторами и судьями мероприятия и узнали об их ожиданиях и впечатлениях от фестиваля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Николай Пантелеев — четвероклассник Добычинской средней школы, что в Палкинском районе. Увлекается робототехникой уже третий год.

«У нас открылся бесплатный кружок, появилось оборудование. С тех пор к нам присоединилось много новичков. Мы собираем на занятиях роботов, у нас часто проходят школьные соревнования, это очень интересно», — говорит школьник.

Николай Пантелеев уже участвовал в региональном этапе фестиваля «РобоФинист», занял третье место. Мальчик признаётся, что планирует связать свою жизнь именно с робототехникой.

В числе участников соревнований и две команды школьников из Республики Беларусь. Член оргкомитета Кубка по образовательной робототехнике в Республике Беларусь, преподаватель робототехники и программирования Павел Войтович говорит, что ребята с радостью откликнулись на возможность показать свои наработки на фестивале в Пскове. Заинтересовались приглашением и педагоги, согласившиеся помочь псковичам в организации соревнований.

«Для нас это прекрасный опыт получения новых знаний, эмоций, знакомств. Это возможность познакомиться с тем, как организуют соревнования по робототехнике в России, и показать наш уровень», — объясняет Павел Войтович.

В соревнованиях принимают участие не только школьники. Иван Васильев — студент Псковского агротехнического колледжа. Он впервые на таких состязаниях, увлекается робототехникой не так давно.

«Занятия по этой дисциплине я начал посещать в колледже. Мне это интересно: робототехника тренирует мозг, даёт возможность придумать что-то новое, необычное и полезное», — рассказывает Иван Васильев.

Как подчеркнули в пресс-службе, непростая задача ложится на плечи судейской коллегии — не только познакомиться с талантливыми ребятами, но и выбрать среди них лучших в своём деле.

«Мы формируем у школьников и молодёжи правильное понимание важности инженерной культуры и необходимости изучать информатику, математику, физику, потому что робототехника — это комплекс всех этих дисциплин. Причём речь идёт не о теоретическом применении полученных знаний, а именно о практическом. Все участники этих соревнований уже победители. Детям, особенно школьного возраста, очень сложно выйти на публику и выставить своего робота», — отметил представитель оргкомитета Кубка по образовательной робототехнике в Республике Беларусь Алексей Голик.

Студент колледжа ПсковГУ Егор Орлов помогает судейской коллегии и организаторам фестиваля. За его плечами не одно соревнование по робототехнике. Егор Орлов — действующий чемпион области по интеллектуальному сумо 15 х 15. Как отметили сотрудники университета, сам он родом из Палкинского района, поэтому понимает все ожидания и опасения школьников, приехавших на фестиваль из псковской провинции.

«Робототехника — это наше будущее. Важно, чтобы дети развивали свои умения и навыки, шли вглубь», — уверен Егор Орлов.

Команды школьников, представляющие Псковскую область, прошли в этом году интенсивную подготовку: три группы по пять студентов-педагогов этой весной отправились в экспедицию «Кружки робототехники — точки роста инженеров будущего» по региону. В Великих Луках, Невеле, Себеже, Опочке, Палкино, Печорах они организовали тематические мастер-классы для ребят. Первокурсник ПсковГУ Андрей Баринов присоединился к проекту.

«Я отвечал за Палкинский и Печорский районы. Занимался проведением соревнований и решал судейские вопросы. Мы ездили по школам, обеспечивали школьников оборудованием, проводили показательные соревнования, давали напутствия, отвечали на вопросы об организации или составлении учебного плана», — рассказывает он.

Сегодня Андрей Баринов, как и Егор Орлов, помогает в организации и судействе фестиваля. По его мнению, важна массовость подобных инициатив, так как они помогают привлечь к робототехнике больше детей и педагогов из глубинки.

«Важно привлекать районные школы, чтобы они в этом участвовали. Мы, в свою очередь, можем обеспечить их оборудованием и методической поддержкой. У ребёнка из любого района нашего региона должен быть шанс проявить свои способности и таланты. Прекрасно, что университет в этом году стал центром проведения таких соревнований», — объясняет студент.

Отметим, мероприятие предоставляет возможность молодому поколению представить свой регион на международном фестивале «РобоФинист» в Санкт-Петербурге осенью 2023 года. Соревнования организуются совместно с детским технопарком «Кванториум Псков» и центром цифрового образования «IT-куб» при поддержке Фонда президентских грантов.