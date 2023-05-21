«Ночь музеев» стартовала в Изборске

21:49, 20 мая 2023, ПАИ

«Ночь музеев» стартовала в Изборске. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Псковичи и гости региона ещё могут посмотреть новую выставку «Образовательное путешествие. История поездки великих князей в Изборск» в доме купца Белянина и посетить моноспектакль «Поэзо-вечеръ. Игорь Северянин».

Также у гостей Государственного музея-заповедника «Изборск» будет возможность посетить экскурсию «Открытая история» по археологическому депозитарию, совершить путешествие по истории Руси и посмотреть мультфильм на стене крепости.

«В Изборской крепости советуем посетить площадку со средневековой кухней и поиграть в исторические игры. Мы ждём вас в Изборске — цветущем, весеннем и таком волшебном!» — подчеркнули в музее.

Полная программа акции «Ночь музеев» в Изборске опубликована здесь.