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Культура

«Ночь музеев» стартовала в Изборске

«Ночь музеев» стартовала в Изборске. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Изборского музея-заповедника

Псковичи и гости региона ещё могут посмотреть новую выставку «Образовательное путешествие. История поездки великих князей в Изборск» в доме купца Белянина и посетить моноспектакль «Поэзо-вечеръ. Игорь Северянин».

Также у гостей Государственного музея-заповедника «Изборск» будет возможность посетить экскурсию «Открытая история» по археологическому депозитарию, совершить путешествие по истории Руси и посмотреть мультфильм на стене крепости.

«В Изборской крепости советуем посетить площадку со средневековой кухней и поиграть в исторические игры. Мы ждём вас в Изборске — цветущем, весеннем и таком волшебном!» — подчеркнули в музее.

Полная программа акции «Ночь музеев» в Изборске опубликована здесь.

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