Что можно и что нельзя делать в день Иоанна Богослова

09:02, 21 мая 2023, ПАИ

21 мая православная церковь отмечает день апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Иоанн Богослов – не только любимый ученик Христа, но и автор «Откровения Иоанна Богослова». Его жизнь была полна чудес и ужасных пыток, которые он стойко перенёс благодаря своей вере. Апостола считают покровителем редакторов, журналистов, писателей, а также всех, кто имеет отношение к книгоиздательству и книгам.

21 мая, когда ему было более 100 лет, Иоанн собрал вокруг себя учеников и сказал им засыпать его тело землей. Для святого мудреца такое решение было довольно необычным, но ученики не смели ослушаться своего учителя. Через несколько дней они обеспокоились и решили откопать старца. Но оказалось, что могила пуста. С тех пор каждый год 21 мая из его могилы выступает струйка странного дыма, которая, по преданию, исцеляет от всех болезней.

Не менее удивительным считается и то, что Иоанну Богослову удалось пережить такую пытку, которую, казалось бы, невозможно выдержать. Например, его живьём варили в кипящем масле. После всех пыток, увидев, что апостол остаётся целым и невредимым, власти просто отослали его на удалённый остров Патмос, где он проповедовал и писал своё произведение «Откровение Иоанна Богослова». В нём он описал конец света и события, которые будут ему предшествовать.

Жизнь Иоанна Богослова также подтверждена многими историческими хрониками. Причём датировка записей совпадает с его книгой, написанной примерно в конце первого века нашей эры.

Что нельзя делать в праздник Иоанна Богослова? Как и в любой церковный праздник, в день Иоанна Богослова запрещается злословить и ссориться с близкими людьми, лгать и наговаривать на кого-то, употреблять алкоголь, подвергаться порокам, гадать. Мысли должны быть устремлены к Господу и соблюдению его заповедей.

В день Иоанна Богослова обязательно посещают церковь, чтобы исповедоваться и причаститься. Ведь апостол учил в своих проповедях именно этому. Благодаря своим словам он приобщил к христианству множество людей.

Если не выходит пойти в храм, можно в любое время суток помолиться евангелисту и попросить о прощении грехов.

На Руси в этот день крестьяне традиционно сеяли пшеницу. С тех пор осталось несколько пословиц и поговорок, например такая: «Загоняй кобылицу и паши землю под пшеницу». Обращали внимание и на приметы, связанные с посевом: «Пшеницу сей, когда черёмуха зацветет»; «Не сей пшеницу раньше дубового листа».

Зажиточные хозяева в этот день пекли так называемые обетные пироги и угощали ими бедных соседей, а также путников и нищих. Старики специально для этого выходили на дорогу и молились Богу, чтобы он послал им доброго человека, с которым можно разделить кусок хлеба. Если по дороге в это время проходил какой-нибудь бедняк или иной странник, это считалось хорошим знаком и предвещало богатый урожай в будущем. В противном же случае, если разделить обетный пирог ни с кем не удавалось, его нужно было скормить птицам. Самому есть такую выпечку было нельзя.