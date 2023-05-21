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Общество

Всемирный день памяти жертв СПИДа отмечают 21 мая

Ежегодно в третье воскресенье мая принято вспоминать людей, умерших от СПИДа. Это делается в том числе и для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфекции и распространения этого заболевания в мире.

Впервые Всемирный день памяти жертв СПИДа отметили в американском Сан-Франциско в 1983 году. Через несколько лет появился символ движения против этой болезни. Им стала красная ленточка, приколотая к одежде, а также разноцветные полотна — квилты, сшитые из лоскутков ткани в память о множестве людей, ушедших из жизни. Эти атрибуты придумал в 1991 году художник Фрэнк Мур. В настоящее время во Всемирный день памяти жертв СПИДа активисты этой акции и просто неравнодушные люди прикрепляют к своей одежде красные ленточки.

ВИЧ-инфекция — это болезнь, которую вызывает вирус иммунодефицита человека. ВИЧ поражает иммунную систему человека, со временем лишая её возможности сопротивляться другим заболеваниям и инфекциям. СПИД — это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции.

Согласно статистке Всемирной ассоциации здравоохранения, на планете живёт 42 миллиона человек (на 2020 год), инфицированных вирусом иммунодефицита (ВИЧ), и каждый день эта цифра увеличивается ещё на 14–15 тысяч. Большинство ВИЧ-инфицированных — молодые люди в возрасте до 30 лет. Более 37 миллионов ВИЧ-инфицированных умерло.

Около двух третей всех заболевших СПИДом живёт в Африке. По мнению некоторых учёных, на Чёрном континенте каждый третий взрослый человек инфицирован ВИЧ; есть страны, где вирусом заражено более 90 процентов всего населения.

Именно в Африке, как полагают медики, СПИД появился впервые. Первые упоминания о СПИДе появились в 1980-х, и вскоре это заболевание стали называть чумой XX века.

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