Александр Котов: ТОС – близкая и понятная населению форма решения местных проблем

09:29, 21 мая 2023, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей Псковской области с Всероссийским днём территориального общественного самоуправления. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

Александр Котов отметил, что территориальное общественное самоуправление (ТОС) – это сообщество активных неравнодушных людей, которые объединились, чтобы «сделать мир вокруг лучше». По его словам, ТОС не ставят своей целью решить глобальные системные задачи, но именно небольшие, но значимые дела становятся эффективным инструментом улучшения качества жизни людей на территориях проживания.

«За совсем небольшой срок система территориального общественного самоуправления доказала востребованность – с каждым годом увеличивается количество ТОС и реализованных ими проектов. Сегодня можно с уверенностью утверждать, что тосовское движение в регионе стремительно набирает обороты, а вместе с темпами растёт поддержка инициатив – в этом году на финансирование проектов ТОС в областном бюджете заложено 50 млн рублей.

Не сомневаюсь в огромном потенциале территориального общественного самоуправления как наиболее простой, близкой и понятной населению формы решения местных проблем. От всей души желаю всем активистам ТОС успехов в общественной деятельности, здоровья и благополучия!» – заключил Александр Котов.