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Общество

Грузия в бронировании билетов на июнь уступает лишь Турции

Грузия, с которой с середины мая восстановилось прямое авиасообщение, стала самым популярным после Турции зарубежным туристическим направлением полётов из России в июне, пишет РИА Новости со ссылкой на сервис бронирования билетов «Авиасейлс».

В «Авиасейлсе» проанализировали бронирования авиабилетов россиян в июне. «Грузия, с которой восстановилось прямое авиасообщение, стала самым популярным зарубежным туристическим направлением из России после Турции. Прямой перелёт Москва – Тбилиси в июне стоит от 21,6 тысячи рублей в одну сторону», — сообщили в сервисе.

Там отметили, что в Турцию прямой перелёт стоит от 10,4 тысячи рублей. «В Таиланд, который стал третьим популярным направлением, улететь в июне можно от 24,8 тысячи рублей с пересадкой, а в Израиль — от 16 тысяч рублей. Китай также вошёл в пятёрку бронируемых туристических направлений. Улететь туда в следующем месяце напрямую стоит от 21,6 тысячи рублей», — добавили в компании.

Президент РФ Владимир Путин ранее в мае отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелёты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полётов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолётах.

19 мая самолёт российской авиакомпании «Азимут» выполнил первый после четырёхлетнего перерыва рейс между странами и приземлился в аэропорту столицы Грузии.

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