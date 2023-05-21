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Политика

Видеоверсию встречи Михаила Ведерникова и участников форума избиркомов покажет «Первый Псковский»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообщался с участниками форума молодёжных избирательных комиссий в формате «Диалог на равных». Здесь глава регион, например, рассказал, какие качества нужны, чтобы работать в команде губернатора.

Видеоверсию встречи смотрите на «Первом Псковском» в воскресенье, 21 мая, в 12:50 и в 21:05.

Мероприятие проходило на базе спортивно-туристического комплекса «Раздолье» с 18 по 19 мая с участием представителей молодёжи из 29 субъектов РФ и Белоруссии. Общее количество участников – 112 человек.

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