Видеоверсию встречи Михаила Ведерникова и участников форума избиркомов покажет «Первый Псковский»

11:07, 21 мая 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообщался с участниками форума молодёжных избирательных комиссий в формате «Диалог на равных». Здесь глава регион, например, рассказал, какие качества нужны, чтобы работать в команде губернатора.

Видеоверсию встречи смотрите на «Первом Псковском» в воскресенье, 21 мая, в 12:50 и в 21:05.

Мероприятие проходило на базе спортивно-туристического комплекса «Раздолье» с 18 по 19 мая с участием представителей молодёжи из 29 субъектов РФ и Белоруссии. Общее количество участников – 112 человек.