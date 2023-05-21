В самолёте по дороге в Россию скончался замминистра науки РФ

09:45, 21 мая 2023, ПАИ

Умер заместитель министра науки и высшего образования Пётр Кучеренко, сообщает телеграм-канал ведомства. Ему было 46 лет.

В Минобрнауки сообщили, что замминистра скончался, возвращаясь на родину после командировки на Кубе. Для его спасения самолёт экстренно посадили в Минеральных Водах, но медики не смогли помочь мужчине.

Пётр Кучеренко был мужем певицы Дианы Гурцкой.