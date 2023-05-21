Почти 1,5 млн рублей лишились великолучанки после общения с мошенниками

11:34, 21 мая 2023, ПАИ

Почти 1,5 млн рублей лишились великолучанки после общения с мошенниками, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Незнакомцы обещали обезопасить сбережения горожанок и обманным путём завладели их деньгами.

По версии следствия, 16 и 17 мая двум жительницам Великих Лук звонили неизвестные лица, которые представились сотрудниками банка и правоохранительных органов. Под предлогами предотвращения попыток несанкционированного оформления на них кредита мошенники завладели деньгами собеседниц на общую сумму более 1 миллиона 400 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела.