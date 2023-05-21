Псковичи рассказали о главном источнике стресса на работе

15:21, 21 мая 2023, ПАИ

Псковичи в опросе сервиса SuperJob рассказали о главном источнике стресса на работе.

По мнению псковичей, главным стрессовым фактором на работе является плохое отношение начальства к подчинённым (18 % голосов). 13 % опрошенных считают основным источником нервотрёпки поведение коллег, ещё по 9 % — непрофессионализм руководства и сослуживцев. Низкий уровень заработка нервирует 7 %. По 6 % испытывают стресс из-за некорректно поставленных задач и невыполнимых сроков, по 4 % — из-за перегрузки и поведения клиентов. 1 % назвали главным источником стресса «бардак в компании».

Женщины чаще страдают из-за плохого отношения руководства и конфликтов с коллегами, мужчины — из-за непрофессионализма тех и других.