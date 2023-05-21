«Смерть Тарелкина» на ТВ: телеверсию псковского спектакля снимет «Триколор»

13:51, 21 мая 2023, ПАИ

Телеверсию псковского спектакля «Смерть Тарелкина» снимет «Триколор», сообщили ПАИ в пресс-службе театра.

23 мая на ближайшем показе спектакля пройдёт съёмка, а осенью спектакль станет доступен миллионам зрителей на сайте и канале «Триколора» «Большой эфир».

Съёмки пройдут для проекта «Театральный абонемент. Акт 1. Национальные театры», задуманного Ассоциацией национальных театров России и телекомпанией. «Смерть Тарелкина» станет одним из десяти спектаклей, включённых в проект.

Увидеть спектакль не на экране, а вживую можно 23 мая.