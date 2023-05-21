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Культура

Выставка графики Бориса Диодорова и учеников открылась в Петровском

В Государственном Пушкинском заповеднике, в мемориальной усадьбе «Петровское», для посетителей открыта выставка «Борис Диодоров. Друзья и ученики». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Анастасия Мордашёва. Сон Татьяны (2019). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Это большая, включающая в себя порядка полутора сотен графических листов экспозиция из фондов музея-заповедника. Её основу составили произведения оригинальной и печатной графики, которые к столетию со дня послереволюционного возрождения Пушкинского заповедника передал в дар «Михайловскому» иллюстратор, народный художник России, лауреат многих отечественных и зарубежных премий в области книжного искусства, профессор Борис Диодоров. «В это очень интересное и художественно значимое собрание вошли работы как самого Бориса Аркадьевича, так и его друзей — живописцев и графиков, а также учеников мастера», — уточнили в пресс-службе.

Новая выставка, развёрнутая в выставочном пространстве дома-музея П. А. и В. П. Ганнибалов, представляет широкой публике иллюстрации к фольклорным и авторским, классическим и современным произведениям отечественной и зарубежной литературы, от сказок — русских, литовских, народов Северной Африки — до «Зодчих» Дмитрия Кедрина. Есть здесь работы, получившие всемирное признание, как, например, многофигурные композиции самого Диодорова к сказкам Х. К. Андерсена или «Легенда о Великом Инквизиторе» из «Братьев Карамазовых» М. Ф. Достоевского в художественном прочтении Юрия Селивёрстова. Наследие А. С. Пушкина на выставке представлено иллюстрациями Бориса Диодорова к «Сказке о рыбаке и рыбке» и Владимира Носкова к «Руслану и Людмиле», изображениями имений Берестовых и Муромских из повести «Барышня-крестьянка» на цветных автолитографиях Аси Шеваровой, графическими фантазиями Анастасии Мордашёвой на тему сна Татьяны и нянюшкиных сказок. 

Планируется, что выставка «Борис Диодоров. Друзья и ученики» будет доступна для жителей и гостей Псковской области до конца года. При оплате билета на неё любители изобразительного искусства в возрасте от 14 до 22 лет могут воспользоваться в том числе «Пушкинской картой».

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