Псковичей приглашают на службу в Росгвардию

16:52, 21 мая 2023, ПАИ

Псковичей приглашают на службу в Росгвардию, сообщили ПАИ в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В ОМОН «Кром» требуются сотрудники на должности полицейского (бойца), полицейского (водителя) в возрасте до 35 лет, несудимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Граждане, принятые на службу, пользуются социальными гарантиями, бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.

Также открыта вакансия делопроизводителя.

Более подробную информацию можно узнать по телефону (8 8112) 62-01-12.

​В отделение лицензионно-разрешительной работы по городу Пскову требуется инспектор фонда. Необходимо образование не ниже среднего, заработная плата — 14 350 рублей, отпуск — 28 календарных дней, премии.

Контактный телефон — 8-921-501-43-32.