Серебро и бронзу привезли псковские боксёры с первенства СЗФО среди юношей

15:37, 21 мая 2023, ПАИ

В Сыктывкаре завершилось первенство Северо-Западного федерального округа по боксу среди юношей 13–14 лет. Второе место на соревнованиях занял Максим Свереда из Пскова, третье место — Максим Волченков из Великих Лук, сообщили ПАИ в Псковской областной федерации бокса.

В соревнованиях также принимали участие Алексей Седунов (Великие Луки) и Назар Панфилов (Великие Луки).

«Псковская областная федерация бокса поздравляет Максима Свереду, Максима Волченкова, а также тренерский штаб с успешным выступлением на первенстве СЗФО по боксу», — говорится в сообщении.