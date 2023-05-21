Грозу прогнозируют в Псковской области 22 мая

18:00, 21 мая 2023, ПАИ

22 мая на территории Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдёт небольшой дождь. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Днём в большинстве районов кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Будет дуть северо-восточный, восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе могут быть порывы до 15 метров в секунду.

Температура по области ночью от +4 до +9 градусов, днём — от +18 до +23 градуса. Атмосферное давление выше нормы.