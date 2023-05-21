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Спорт

Сборная Псковской области по шахматам проиграла в товарищеском турнире команде из Пушкина

Товарищеский шахматный турнир между сборными Псковской области и города Пушкина завершился поражением псковичей. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат региона.

За победу в этом матче капитану команды из Пушкина, международному мастеру по шахматам и тренеру высшей категории Дмитрию Щукину вручили памятный кубок шахматиста, первого русского шахматного мастера, уроженца Опочецкой уезда Псковской губернии Александра Петрова.

За сборную города Пушкина выступали международный мастер по шахматам Дмитрий Щукин, международный мастер по шахматам Сергей Быстров, к. м. с. Алексей Жерновой, к. м. с. Константин Поляков, к. м .с. Абуев Роман, к. м. с. Горбатенко Александр, к. м. с. Кирилл Протасов. Главный тренер сборной — Сергей Румянцев.

За сборную Псковской области выступили к. м. с. Сергей Кудряшов, к. м. с. Святослав Самсонов, к. м. с. Александр Кульнев,  Владимир Никитенков, Олег Малахов, Мерзанюков Владислав, Бобовкин Ростилав. Главный тренер сборной — Александр Шпак.

Лучшими игроками матча по результативности названы международный мастер Дмитрий Щукин и Алексей Жерновой из Пушкина, набравшие по 6,5 очка каждый. В Псковской команде это юниор, впервые выступавший за взрослую сборную региона, Владислав Мерзанюков, который сумел набрать 3,5 очка и выполнить норму первого спортивного разряда по шахматам. 

Руководитель Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов и руководитель СКЦ им. А. А. Алёхина (Пушкин) Сергей Румянцев договорились продолжить сотрудничество, расширить матчевые встречи и провести матч между детско-юношескими сборными Псковской области, Пскова и Пушкина.

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