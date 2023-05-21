200 спортсменок соревнуются в псковском турнире по гимнастике «Королева весны»

16:02, 21 мая 2023, ПАИ

В спортивном комплексе «Олимп» в Пскове проходит открытый турнир по художественной гимнастике «Королева весны», передаёт корреспондент ПАИ.

В соревнованиях принимают участие спортсмены от трёх лет. Всего на площадке выступят 200 гимнасток из Пскова, области и Великого Новгорода.

Соревнуются «художницы» в командном и индивидуальном зачёте. Гимнастки сами выбирают, с каким снарядом выступать: это может быть лента, обруч или мяч.

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Соревнования проходят в течение дня. В финале судьи определят победителей в нескольких возрастных категориях и вручат денежные призы.