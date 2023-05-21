Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в эфир 22 мая
Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник, 22 мая, в 11:30.
Как проходит голосование за проекты благоустройства общественных территорий и подробнее о федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» ведущим Надежде Назаренко и Александру Машкарину расскажет председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов.
О предстоящей неделе предпринимательства и самых востребованных услугах работы центра «Мой бизнес» ведущие поговорят с его директором Анастасией Ивановой.
Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» 22 мая в 11:30 на портале ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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