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Происшествия

Водителя госпитализировали из-за ДТП в Печорах

Автомобиль ВАЗ-2105 вылетел в кювет на повороте с улицы Рижской на улицу Новые Бутырки в городе Печоры сегодня, 21 мая: 43-летний водитель не справился с управлением. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Фото с места происшествия

Прибывшие пожарные деблокировали мужчину и передали бригаде скорой помощи для госпитализации в медучреждение.       

Фото с места происшествия

По словам очевидцев, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото с места происшествия

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Фото с места происшествия

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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