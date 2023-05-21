Водителя госпитализировали из-за ДТП в Печорах

18:06, 21 мая 2023, ПАИ

Автомобиль ВАЗ-2105 вылетел в кювет на повороте с улицы Рижской на улицу Новые Бутырки в городе Печоры сегодня, 21 мая: 43-летний водитель не справился с управлением. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Прибывшие пожарные деблокировали мужчину и передали бригаде скорой помощи для госпитализации в медучреждение.

По словам очевидцев, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.