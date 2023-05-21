Водителя госпитализировали из-за ДТП в Печорах
Автомобиль ВАЗ-2105 вылетел в кювет на повороте с улицы Рижской на улицу Новые Бутырки в городе Печоры сегодня, 21 мая: 43-летний водитель не справился с управлением. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
Прибывшие пожарные деблокировали мужчину и передали бригаде скорой помощи для госпитализации в медучреждение.
По словам очевидцев, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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