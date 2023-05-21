Хобби для профилактики деменции назвали псковичам

19:04, 21 мая 2023, ПАИ

Хобби для профилактики деменции назвали в Псковской областной клинической больнице. Учреждение опубликовало рекомендации в телеграм-канале.



Фото: Псковская областная клиническая больница



Фото: Псковская областная клиническая больница



Фото: Псковская областная клиническая больница



Фото: Псковская областная клиническая больница







«Болезнь Альцгеймера входит в пятёрку самых распространённых хронических заболеваний, которые сокращают продолжительность жизни», — отметили в больнице.

Там подчеркнули, что лекарство от деменции пока не изобрели.

«Но учёные всего мира сходятся во мнении, что недуг можно предотвратить. Рассказываем, какие занятия способствуют сохранению ментального здоровья», — заключили в медучреждении.