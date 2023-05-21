Хобби для профилактики деменции назвали псковичам
Хобби для профилактики деменции назвали в Псковской областной клинической больнице. Учреждение опубликовало рекомендации в телеграм-канале.
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Фото: Псковская областная клиническая больница
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Фото: Псковская областная клиническая больница
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Фото: Псковская областная клиническая больница
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Фото: Псковская областная клиническая больница
«Болезнь Альцгеймера входит в пятёрку самых распространённых хронических заболеваний, которые сокращают продолжительность жизни», — отметили в больнице.
Там подчеркнули, что лекарство от деменции пока не изобрели.
«Но учёные всего мира сходятся во мнении, что недуг можно предотвратить. Рассказываем, какие занятия способствуют сохранению ментального здоровья», — заключили в медучреждении.
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