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Общество

Хобби для профилактики деменции назвали псковичам

Хобби для профилактики деменции назвали в Псковской областной клинической больнице. Учреждение опубликовало рекомендации в телеграм-канале.

  • Как предотвратить деменцию
    Фото: Псковская областная клиническая больница
  • Как предотвратить деменцию
    Фото: Псковская областная клиническая больница
  • Как предотвратить деменцию
    Фото: Псковская областная клиническая больница
  • Как предотвратить деменцию
    Фото: Псковская областная клиническая больница

«Болезнь Альцгеймера входит в пятёрку самых распространённых хронических заболеваний, которые сокращают продолжительность жизни», — отметили в больнице.

Там подчеркнули, что лекарство от деменции пока не изобрели.

«Но учёные всего мира сходятся во мнении, что недуг можно предотвратить. Рассказываем, какие занятия способствуют сохранению ментального здоровья», — заключили в медучреждении.

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