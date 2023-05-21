«ЛизаАлерт» проведёт бесплатное занятие для детей в Пскове

19:26, 21 мая 2023, ПАИ

Занятие для детей проведут инструкторы школы «ЛизаАлерт» в Пскове 27 мая. Об этом поисковый отряд сообщает в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Что делать, если ты потерялся? Вопрос, который становится особенно актуальным в летнее время», — говорится в сообщении.

Бесплатные лекции пройдут на базе центра науки и спорта «Без предела». Инструктор школы «ЛизаАлерт» отправится с детьми в путешествие в незнакомый город и в лес и расскажет, что необходимо взять с собой, что делать можно и нельзя.

«Возраст — 7–11 лет. Предварительная запись обязательна. Оставить заявку можно по телефону 79-70-07», — отметили в отряде.