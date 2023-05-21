Умер снимавшийся в сериале «Улицы разбитых фонарей» актёр Олег Василюк

18:45, 21 мая 2023, ПАИ

Умер каскадёр, актёр и постановщик трюков Олег Василюк, запомнившийся, в частности, своими работами в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности». Об этом сообщил каскадёр-постановщик Олег Корытин.

«С ним я был знаком с 1974 года, много картин вместе сделали. Очень, очень замечательный каскадёр и неординарный постановщик трюков, очень жаль, что он ушёл от нас. Он всегда подходил к трюковой работе очень вдумчиво, можно сказать, у него был свой подход. Я помню замечательную фразу, которую он однажды сказал: «Трюковая работа в кино — это не про то, кто выше заберётся или дальше прыгнет». Это был замечательный человек», — сказал Корытин, передаёт ТАСС.

По его словам, они с Василюком долгое время работали вместе как исполнители трюков, а после у каждого из них началась самостоятельная карьера постановщика трюков. Помимо упомянутых сериалов, в фильмографии Олега Василюка «Трудно быть богом» Алексея Германа-старшего. Он также сыграл Тони Рэйни в фильме «Похищение скакуна», Колю в «Хлеб, золото, наган», Хантера в сериале «Остров сокровищ» 1982 года. На его счету десятки проектов. Свой вклад как исполнитель и постановщик трюков он также внёс в такие картины, как «Звезда пленительного счастья», «Легенда о Тиле», «Труффальдино из Бергамо», «Д"Артаньян и три мушкетёра».