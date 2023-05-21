Митрополит Тихон проконтролировал ход строительства верхнего придела в храме в Псковском районе

19:53, 21 мая 2023, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Тихон ознакомился с ходом строительства верхнего придела [пристройка к храму, специально выделенная часть основного здания для размещения дополнительного алтаря с престолом для богослужений. — Прим. ред.] в честь святителя Христова Николая в посёлке Серёдка Псковского района 20 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Затем митрополит Тихон посетил храм Покрова Пресвятой Богородицы в посёлке Боровик Псковского района. Владыка совершил заупокойную литию на могиле почившего настоятеля храма иеромонаха Никиты (Корниенко), после чего обсудил ход реставрационных работ в храме Покрова Пресвятой Богородицы, а также осмотрел строящийся дом паломника.