Участники форума «Диалог культур» прибыли в Псковскую область

20:16, 21 мая 2023, ПАИ

Участники форума «Диалог культур»: журналисты, фотографы, операторы, режиссёры-документалисты — посетили Псковскую область. Об этом сообщает ТИЦ Псковской области в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Организатором информационного тура по Псковской области для участников форума выступила руководитель ГАУ Псковской области «Туристский информационный центр» Лариса Семашко.

Сегодня в рамках тура прошла встреча с директором Федерального государственного историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгием Василевичем.

Участников «Диалога культур» из Азербайджана, Белоруссии, Российской Федерации (Республика Алтай, Республика Дагестан, Санкт-Петербург, Калуга, Прокопьевск, Кемеровская область) ожидали прогулка по заповедным пушкинским местам, съёмки и общение с сотрудниками и гостями музея-заповедника.

«Впереди два дня насыщенной работы и съёмок. С сотрудниками туристского информационного центра гости посетят главные достопримечательности Псковской области, познакомятся с древними храмами и узнают, чем живёт и дышит Псков сегодня», — отметили в ТИЦ.

Участники форума также посетили цепные мосты в Острове.