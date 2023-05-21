11 медалей завоевали великолукские самбисты на турнире в Смоленске

23:31, 21 мая 2023, ПАИ

Спортсмены из Великих Лук приняли участие в межрегиональном турнире по самбо памяти Героя Российской Федерации Владимира Максакова и сотрудников Росгвардии, погибших при исполнении служебного долга. Соревнования прошли в Смоленске 20 мая. Об этом сообщается в группе «Клуб единоборств «Отечество — Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

В мероприятии приняло участие более 260 человек из Смоленска, Твери, Гагарина, Великих Лук, Белоруссии и других регионов.

Всего спортсмены из Великих Лук завоевали 11 медалей.

Первые места заняли Павел Амбросов и Даниил Можаров. Вторые места завоевали Александр Королюк, Юрий Петров, Николай Лопашов и Дмитрий Царёв, третьи — Павел Лукьянов, Юрий Зайцев, Кирилл Кашкин, Сергей Веселов и Назар Васильев.